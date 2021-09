Inilah Jadwal Asesmen Nasional 2021 untuk Siswa, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan melaksanakan asesmen nasional 2021.

Peserta asesmen nasional (AN) adalah peserta didik (siswa), pendidik (guru), dan kepala satuan pendidikan (kepala sekolah).

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perbukuan Kemendikbudristek Anindito Aditomo, AN bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam cara guru mengajar, cara kepala sekolah memimpin pembelajaran di sekolahnya, pengawasan sekolah dan dalam cara pemerintah daerah (pemda) melakukan evaluasi diri dalam penganggaran agar lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran.

“Jadi, tujuan AN itu sebenarnya memantik perubahan. AN merupakan evaluasi terhadap sistem pendidikan,” kata Anindito, Kamis (1/9).

Khusus untuk siswa SD sampai SMA sederajat, Kemendibudristek telah membagi jadwal AN yang dimulai September sampai November 2021.

Lantas kapan pelaksanaan AN? Dalam akun Balitbang Kemdikbud di Twitter yang diunggah 28 Agustus 2021 disebkan jadwal AN siswa SMK, MAK, Paket C, dan sederajat dimulai 20 sampai 23 September 2021.

Siswa SMA, MA, dan sederajat dimulai 27 sampai 30 September 2021.

Kemudian siswa SMP, MTs, paket B, dan sederajat dimulai 4 sampai 7 Oktober 2021. Siswa SD, MI, paket A, dan sederajat gelombang I dimulai 8 sampai 11 November 2021.