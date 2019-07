Inilah Kontestan 16 Besar Tunggal Putra Blibli Indonesia Open 2019

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia hanya menyisakan dua tunggal putra di 16 Besar Blibli Indonesia Open 2019. Mereka ialah Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Jojo, panggilan Jonatan akan menghadapi Hans Kristian Vittinghus (Denmark). Rekor head to head kedua pemain saat ini masih 0-0. Mereka belum pernah ketemu. Sementara Ginting bakal meladeni Kantaphon Wangcharoen, tunggal Thailand. Rekor pertemuan mereka 3-1, Ginting unggul.

Selain empat pemain tersebut, 16 Besar masih diisi pemain-pemain top seperti juara bertahan dan ranking satu dunia Kento Momota (Jepang), kemudian Shi Yuqi (Tiongkok), Chen Long (Tiongkok) dan Chou Tien Chen (Taiwan). Pemain senior Lin Dan juga masih bertahan. (adk/jpnn)

16 Besar Blibli Indonesia Open 2019 (tunggal putra):

Kento Momota (Jepang) vs Huang Yu Xiang (Tiongkok)

Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand)

Chou Tien Chen (Taiwan) vs Lin Dan (Tiongkok)

Jonathan Christie (Indonesia) vs Hans Kristian Vittinghus (Denmark)

Ng Ka Long Angus (Hong Kong) vs Kidambi Srikanth (India)

Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) vs Wong Wing Ki Vincent (Hong Kong)

Lee Zii Jia (Malaysia) vs Chen Long (Tiongkok)

Anders Antonsen (Denmark) vs Shi Yuqi (Tiongkok)