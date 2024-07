Inilah Para Pemenang HR Excellence Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis (LMFEB) Universitas Indonesia menggelar event ‘The 15th Indonesia HR Excellence Conference & Awarding 2024’ dengan tema “Building Agility and Work Experience Towards Future-Ready Organization”.

Tema ini diangkat untuk mendorong praktik manajemen Human Resources (HR) yang excellent di Indonesia, sebagai nahkoda perubahan di sebuah perusahaan agar kinerja perusahaan terus tumbuh dan berkelanjutan.

Joko Sugiarsono, Redaktur Eksekutif Majalah SWA menuturkan acara ini sukses menjaring partisipan yang diikuti oleh 55 perusahaan.

Peserta yang mengikuti seleksi hingga pada tahap akhir, mereka telah presentasi dan tanya jawab oleh dewan juri melalui presentasi via Zoom.

Tahun ini perusahaan peserta datang dari berbagai sektor industri perbankan, lembaga keuangan nonbank, consumer goods, manufaktur, perkebunan, pertambangan dan energi, transportasi, distribusi, telekomunikasi hingga sejumlah startup.

Peserta dibagi ke dalam sejumlah kategori bidang HR yang menjadi peminatan di antaranya kategori Learning & Development (L&D) and Knowledge Management, Reward Management & Talent Retention Strategy, HR Digitization and People Analytics, Employer Branding and Talent Acquisition, serta Wellbeing Management.

Hasil akhir penilaian, perusahaan perserta akan mendapatkan rating pengelolaan HR: Excellent, Very Good dan Good.

Adapun Jawara HR Excellence Award di tahun ini di antaranya adalah PT Pertamina, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, BAT Indonesia, Allianz Indonesia, PT Permata Bank Tbk, PT Pos Indonesia, TechConnect dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.