Innalillahi, Desi Novita Irmawati Meninggal Dunia, Polisi Ungkap Fakta Ini

jpnn.com, BIMA - Seorang wanita bernama Desi Novita Irmawati (28) ditemukan meninggal dunia di kamar indekos Three In One, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Sabtu malam (18/12) pukul 23.00 WITA.

Penyidik Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berusaha mengungkap penyebab kematian Desi Novita Irmawati.

Dugaan sementara, korban meninggal karena sakit.

Hal itu mencuat lantaran korban sempat mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi bernama Mita.

Saksi Mita tinggal di indekos berbeda di kawasan Paruga.

Menurut saksi, pada intinya korban melalui pesan singkat itu meminta segera dijemput.

Namun, saksi tidak segera datang lantaran masih hujan lebat.

Setelah hujan mereda, saksi Mita segera ke indekos korban di Kelurahan Sadia.