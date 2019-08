Innalillahi, Megawati Tewas Terlindas Truk

jpnn.com, BOGOR - Siti Megawati (18), warga Kampung Sawah RT 01/06, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat, tewas mengenaskan di Jalan Raya Jonggol-Cariu, Rabu (21/8) pagi. Tubuh Megawati terlindas truk di Kampung Ciledug RT 02/05.

Kecelakaan berawal saat korban yang mengendarai sepeda motor Honda All New Scoopy No Pol F-5477-FDN, bergerak dari arah Jonggol menuju Cariu.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan korban menyenggol ban belakang sebelah kanan truk Hino Dump No Pol B-9233-UPX yang berada di depannya.

Setelah menyenggol ban belakang truk yang dikemudikan Abdulajij (26), warga Lembursawah, Kabupaten Sukabumi itu, korban bersama sepeda motornya terjatuh ke kanan jalan.

Tiba-tiba dari arah berlawanan muncuk truk engkel lalu melindas korban. Sementara si pengemudi truk engkel langsung tancap gas meninggalkan TKP dengan kecepatan tinggi ke arah Jonggol.

“Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Cileungsi untuk kepentingan penyelidikan,” kata Kapolsek Jonggol Kompol Nyoman suparta. (cr1/ysp)