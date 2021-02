Inovatif, BRI Meraih Penghargaan Best of the Best Communications

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) meraih predikat Best of the Best Communications dalam BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2020.

BCOMSS 2020 merupakan ajang pertama yang diadakan oleh Perkumpulan Kita Muda Bisa, afiliasi dari Yayasan BUMN untuk Indonesia.

Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi terhadap program kerja BUMN pada 2020.

Direktur Utama BRI Sunarso pun merasa bangga karena perusahannya bisa mendapatkan penghargaan itu.

Dia menjelaskan, komunikasi merupakan ujung tombak untuk menyampaikan setiap pesan.

“Ketepatan dalam inovasi program dan komunikasi solutif melalui multimedia mutlak dibutuhkan dalam situasi yang penuh tantangan ini agar kita dapat segera keluar dari masa sulit,” ujar Sunarso, Jumat (29/1).

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan komunikasi adalah cerminan dari kepercayaan.

Menurut dia, kepercayaan market kepada BUMN saat ini luar biasa berkat adanya komunikasi yang baik.