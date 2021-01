Gelar BRI Group Economic Forum 2021 demi Bangkitkan Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan menggelar acara BRI Group Economic Forum 2021 dengan mengusung tema 'INDONESIA ECONOMIC RECOVERY, OPPORTUNITIES IN THE TIME OF PANDEMI'.

Acara yang dihelat secara virtual pada Kamis (28/1) besok ini akan dibuka langsung oleh Direktur Utama BRI Sunarso dengan keynote speech yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, serta Menteri BUMN RI Erick Thohir.

Lewat forum ini perseroan bakal memberikan gambaran utuh bagaimana arah dan pakem kebijakan fiskal dan strategis yang akan berpengaruh pada dunia investasi dan bisnis di Indonesia.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan forum seperti ini perlu dilakukan untuk menjaga alur informasi kebijakan.

Forum ini akan mempertemukan regulator dengan dunia usaha, serta dapat mengukur kesiapan para pelaku usaha dalam upaya memperkuat perekonomian nasional.

Gelaran semacam ini juga penting untuk memperkuat denyut semangat para pelaku dunia usaha agar terus optimis untuk membangun dan menggerakkan roda perekonomian nasional.

Setidaknya terdapat 600 institusi yang telah mendaftarkan diri dalam gelaran BRI Group Economic Forum atau telah mencapai 70 persen dari target undangan yang disediakan oleh pelaksana kegiatan.

Adapun kepesertaan tersebut berasal dari berbagai kalangan mulai dari Korporasi, Bank, Industri Keuangan Non Bank, serta Private Banking Investor.