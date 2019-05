Instagram Uji Coba Stiker Lirik Lagu di Stories

jpnn.com - Instagram mulai menguji fitur baru, stiker lirik lagu yang dapat dipasang pada Stories bersama dengan sebuah video.

Fitur pertama kali ditemukan oleh Jane Manchun Wong, yang selama ini cukup dikenal selalu memberikan bocoran fitur-fitur terbaru Instagram. Dia menunjukkan fitur baru itu pada April lalu di Twitter melalui video pendek.

Dalam cuitannya, dia menunjukkan lirik dari lagu Never Gonna Give You Up karya Rick Ashley bersama dengan video musik, demikian lansir The Verge, Senin (13/5).



Instagram pertama kali memperkenalkan musik di Stories pada musim panas lalu. Fitur baru yang ditambahkan Instagram ketika itu memungkinkan pengguna untuk menambahkan musik latar belakang sebagai pengiring konten yang mereka unggah.

Selain pengguna bisa menambahkan musik, pengguna juga bisa melakukan kustomisasi untuk gambar atau video tertentu. Pada Desember, Instagram menambahkan beberapa fitur musik baru. Dengan berbagai fitur itu, pengguna bisa menjawab pertanyaan dengan sebuah lagu.

Selain itu, pengguna juga bisa menggunakan stiker berupa pertanyaan dan hitungan mundur ketika Anda hendak melakukan siaran langsung di Instagram. (mg9/jpnn)