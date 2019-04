Instagram Pelajari Fitur Nonton Bareng

jpnn.com - Instagram, platform sosial media yang semula hanya berbagi foto menarik ke orang lain ini mulai memperluas layanannya, yang memungkinkan menonton konten video secara bersamaan.

Artinya, pengguna bisa mengajak teman-temannya di Instagram untuk menonton konten video secara bersamaan.

Sebagaimana dilaporkan Social Media Today, Selasa (23/4), opsi baru tersebut akan tampil di mana layar Instagram akan terbagi. Selain itu, pengguna juga bisa menerapkan filter wajah dan tools visual lainnya ke kamera mereka.

Fitur disebutkan memungkinkan pengguna menonton video Instagram bersama disertai elemen interaktif tambahan untuk bisa melihat dan mendengarkan pengguna utama yang mengajak nonton bersama dengan melalui layar kecil.

Instagram is testing AR Effects and Co-Watching in Video Calls



(hands-on demo) pic.twitter.com/y1OV80zVtg — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 17, 2019