Iptu Rayendra Menguak Fakta Kematian Mbak Desi di Indekos, 3 Wanita Terlibat

jpnn.com, KOTA BIMA - Penyidik Satreskrim Polres Bima Kota akhirnya mengungkap kematian seorang gadis bernama Desi Novita Irmawati (28).

Desi ditemukan tewas di indekos Three In One Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Desember tahun lalu.

Korban tewas diduga akibat meminum obat-obatan penggugur kandungan dengan dosis berlebih.

Dari kasus tersebut, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka itu masing-masing berinisial M, NH, MRI dan MJ.

Diduga kuat empat tersangka terlibat dalam upaya pengguguran kandungan Desi.

Fakta itu terkuak dari hasil autopsi jenazah korban pada 17 Februari lalu.

“Pelakunya ini tiga wanita dan satu pria,” kata Kasatreskrim Polres Bima Kota Iptu M Rayendra RAP.