Isyana Sarasvati Minta Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana tampaknya bukan satu-satunya penyanyi asal Indonesia yang masuk dalam nominasi MTV Europe Music Award (MTV EMA) 2017.

Rekan duetnya, Isyana Sarasvati juga masuk dalam nominasi tersebut.

Web resmi MTV EMA mengumumkan nama Isyana sebagai salah satu nominasi dalam kategori Best South East Asia Act.

Berbeda dengan rekan duetnya, Raisa yang harus berjuang untuk mendapatkan dukungan dari penggemarnya melalui media sosial untuk meraih wildcard.

Pelantun lagu Keep Being You ini harus bersaing dengan musisi-musisi Asia Tenggara seperti Faizal Tahir Malaysia, James Reid Filipina, The Sam Willows Singapura, Slot Machine Thailand dan Dam Vinh Hung Vietnam.

Lewat Instagram pribadinya, Isyana meminta dukungan kepada seluruh masyarakat untuk mem-vote dirinya di ajang tersebut. Isyana juga memberitahukan bagaimana cara mendukungnya dalam ajang bergengsi tersebut.

“Great news to all my loyal listeners! I am excited to let you know that I’ve been nominated for Best Southeast Asia Act at the #MTVEMA 2017! Sooo overwhelmed to be representing Indonesia in such a prestigious event, thank you to each and every one of you for all the support you’ve given me and for allowing me a chance at making Indonesia proud! You can vote for me starting from today at www.mtvema.com , It would mean everything if you did. Once again thank you @mtvema, see you there and wish me luck guys!!”

Waktu pemilihan sudah berlangsung dan akan tutup pada 11 November 2017 mendatang. Perhelatan ajang bergengsi MTV Europe Music Award 2017 akan berlangsung pada 12 November 2017 mendatang di London, Inggris.(pkl/ysp/ps/jpnn)