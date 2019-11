ITS Tampilkan Produk Unggulan dalam Gelar IIBS 2019

jpnn.com, JAKARTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kembali menggelar International ITS Business Summit (IIBS) 2019 yang dipusatkan di Hotel Shangrila Jakarta pada 14-16 November.

Acara itu merupakan bagian dari dies natalis ke-59 ITS. Rektor ITS Mochamad Ashari mengatakan, acara itu digelar secara rutin setiap tahun berbarengan dengan penyelenggaraan dies natalis yang jatuh setiap tanggal 10 November.

Dalam IIBS 2019, ITS menggelar tiga acara sekaligus berupa seminar, exhibition (pameran) serta kongres.

“Hal itu untuk memperkenalkan ITS maupun berbagai produk yang dihasilkan oleh para mahasiswa maupun mitra ITS,” kata Ashari, Jumat (15/11).

Khusus untuk acara seminar dalam IIBS 2019, tema seminar yang akan dibahas adalah mengenai kebijakan baru pemerintah terkait energi terbarukan dan sektor industri menuju pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

ITS mengundang sejumlah pembicara bertaraf internasional. Misalnya, Managing Executive Officer Senior Vice President Asia Projects for Inpex corporation Kenji Kawano serta Chief Operating Officer Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Koji Hachiyama.

Sejumlah pembicara ternama lainnya juga hadir untuk mengisi seminar IIBS 2019.

Di antaranya adalah Foreign Service Officer US Department of State Peter Lohman, Emeritus Professor Curtin University Chemmagot V Nayar, Power System Simulation Laboratory EE Department ITS Ontoseno Panangsang, dan Manager Power Systems of the Future ABB Power Grids Business Alexandre Oudalov.