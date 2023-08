Jadi Sponsor Platinum, Astra Financial Tawarkan Promo Menarik Selama di GIIAS 2023

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Astra Financial, sebagai divisi keuangan di bawah PT Astra International Tbk, kembali menjadi platinum sponsor Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung di ICE BSD, pada 10-20 Agustus 2023.

Dalam pameran otomotif tersebut, Astra Financial akan menghadirkan berbagai program menarik selam hajatan itu berlangsung selama 10 hari.

Astra Financial memboyong 9 dari 14 unit bisnisnya, yaitu bisnis pembiayaan: FIFGROUP, Astra Credit Company (ACC), dan Toyota Astra Financial Services (TAF), bisnis asuransi: Asuransi Astra, Astra Life, dan lini bisnis keuangan digital: Astra Pay, MauCash, Moxa, dan SEVA.

Executive-in-Charge Astra Financial Rudy Chen mengatakan dengan partisipasi di GIIAS 2023, pihaknya berharap bisa berkontribusi bagi kemajuan sekor otomotif di tanah air.

"Selain itu, di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator, Astra Financial dapat terus membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia,” kata Rudy Cheng pada di sela-sela konferensi pers Astra Financial GIIAS 2023, di Menara Astra, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Di kesempatan yang sama, Project Director Astra Financial GIIAS 2023, Tan Chian Hok mengungkapkan GIIAS 2023, Astra Financial membawa tema ‘Driving Your Dreams’ sebagai cerminan harapan dan optimisme dalam memberikan solusi layanan keuangan sekaligus memberdayakan masyarakat untuk berani bermimpi, mengejar, serta mewujudkannya.

"Astra Financial hadir di Main Booth Hall 7, serta 3 buah Satellite Booth di berbagai lokasi venue GIIAS 2023," ungkap dia.

Untuk program yang ditawarkan ACC, TAF dan FIFGroup memberikan penawaran promo kredit mobil dengan bunga 0,66 persen untuk tenor 1 tahun.