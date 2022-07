Jadikan Honeymoon Tak Terlupakan di Resort Terbaik

jpnn.com, UBUD - Banyak pasangan pengantin yang memilih Bali sebagai tujuan mereka berbulan madu.

Tak sedikit resort menawarkan paket bulan madu dengan menyuguhkan panorama alam yang indah.

Salah satunya A Honeymoon Resort in Central Ubud yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat healing maupun relaxing dengan pasangan.

Letaknya yang strategis, tepatnya di Jalan Bisma, Ubud, Kaamala Resort menghadirkan pemandangan hijaunya pepohonan dan hamparan sawah.

Resort yang berulang kali meraih penghargaan #1 Best Hotel in Bali by TripAdvisor ini juga menawarkan deretan vila dengan fasilitas private pool.

Adapun, experience baru yang ditawarkan dari resort tersohor ini, yaitu Champion Breakfast di atas hammock cantik di pinggir public infinity pool.

Pengalaman dine-in dengan pemandangan hijau Ubud, tentunya menambah manisnya suasana.

Ditambah dengan berbagai macam guest activity, dari massage cantik di Avani Spa sampai dengan Smash Room yang menantang adrenalin.