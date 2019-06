Jadwal Copa America 2019 Senin Dini Hari dan Klasemen Sementara

jpnn.com, PORTO ALEGRE - Dua laga matchday ketiga atau terakhir di Grup B Copa America 2019 bakal digelar bersamaan, Senin (24/6) mulai pukul 02.00 WIB.

Pertandingan yang mungkin lebih menyita perhatian ialah Qatar vs Argentina di Arena do Gremio, Porto Alegre. Hasil pertandingan tersebut akan menentukan lolos atau tidaknya Argentina ke perempat final (lihat klasemen).

Sementara satu laga lagi mempertemukan Kolombia dengan Paraguay. Apa pun hasilnya, Kolombia sudah dipastikan akan menjadi juara grup.

Sedangkan buat Paraguay, mereka butuh kemenangan untuk mengamankan tiket 8 Besar. (adk/jpnn)

Klasemen Grup Copa America 2019

Grup A

No. Negara Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Brasil 3 2 1 0 8-0 7 -- lolos ke perempat final

2. Venezuela 3 1 2 0 3 1 5 -- lolos

3. Peru 3 1 1 1 3 6 4

4. Bolivia 3 0 0 3 2 9 0

Grup B

No. Negara Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Kolombia 2 2 0 0 3 0 6 -- lolos

2. Paraguay 2 0 2 0 3 3 2

3. Qatar 2 0 1 1 2 3 1

4. Argentina 2 0 1 1 1 3 1

Grup C

No. Negara Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Chile 2 2 0 0 6 1 6 -- lolos

2. Uruguay 2 1 1 0 6 2 4

3. Jepang 2 0 1 1 2 6 1

4. Ekuador 2 0 0 2 1 6 0