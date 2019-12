Jadwal Final BWF World Tour Finals 2019 Hari Ini: Ginting Kedua, Daddies Pemungkas

jpnn.com, GUANGZHOU - Dua wakil Indonesia melakoni jadwal final BWF World Tour Finals 2019, Minggu (15/12).

Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting bakal ketemu peringkat satu dunia Kento Momota (Jepang).

Sementara ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies meladeni pasangan paling hot di BWF World Tour Finals 2019 ini, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang).

Di nomor lain, dua ganda campuran tuan rumah Tiongkok Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping dan Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong mengulangi final tahun lalu. Saat itu Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping yang menang.

Highlights | Semifinal victory for Wang and Huang ???????? for tomorrow they will join their Chinese compatriots in the final mixed doubles showdown of the HSBC BWF World Tour Finals ????#HSBCBWFbadminton #HSBCWTFinals2019 #Guangzhou2019 pic.twitter.com/uV471dP8Rv — BWF (@bwfmedia) December 14, 2019