Jadwal Hari Pertama BWF World Tour Finals 2023, Banyak Derbi

jpnn.com - HANGZHOU - Penyisihan grup BWF World Tour Finals 2023 di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium bakal berlangsung selama tiga hari, dari Rabu (13/12) hingga Jumat (15/12).

Dua terbaik dari masing-masing grup berhak menembus ke semifinal yang digelar pada Sabtu (14/12).

Pada hari pertama WTF 2023 besok, banyak menghadirkan derbi senegara.

Salah satunya ialah pertemuan dua sahabat sesama Korea, di Grup A tunggal putri, yakni An Se Young vs Kim Ga Eun.

Duel An vs Kim akan membuka hari pertama penyisihan di Court 1, yakni mulai pukul 09.00 WIB.

Kemudian derbi senegara juga terjadi di nomor ganda putri, sesama China yang berada di Grup A Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Liu Sheng Shu/Tan Ning

Ada pertarungan dua putri China Chen Yu Fei vs Han Yue. Lalu dua ganda putri Korea Baek Ha Na/Lee So Hee vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Di nomor ganda putra ada perseteruan duo China Liang Wei Keng/Wang Chang vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi.