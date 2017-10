Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2018 Kamis dan Jumat

jpnn.com, MELAKA - Dua negara yang tergabung dalam konfederasi AFC, Syria dan Australia akan bentrok dalam jadwal kualifikasi Piala Dunia 2018, Kamis (5/10) malam ini.

Seperti diketahui, Asia mendapat jatah empat setengah tiket. Juara dan runner up dari dua grup babak terakhir lolos otomatis. Mereka adalah Iran dan Korea Selatan (Grup A) serta Jepang dan Arab Saudi (Grup B).

Sementara dua tim peringkat ketiga, Syria dan Australia akan bentrok dalam dua leg, untuk memastikan siapa yang berhak maju ke playoff, duel dengan wakil dari konfederasi Concacaf (Amerika Utara).

Syria akan bertindak sebagai tuan rumah leg pertama yang akan digelar di Stadion Hang Jebat, Melaka, Malaysia mulai pukul 19.30 WIB. Karena situasi di Syria, laga ini harus digelar di Melaka. Leg kedua akan digeber Selasa (10/10) di Australia.

Selain duel di Asia, sejumlah laga lainnya akan digelar Kamis malam dan Jumat (6/10) pagi WIB. (adk/jpnn)

Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2018 Kamis (5/10) malam dan Jumat (6/10) dini hari

Zona AFC

Leg pertama babak keempat

Syria vs Australia (Kamis, 5/10, 19.30 WIB)

Zona UEFA

Grup C

Azerbaijan vs Republik Ceko (Kamis, 5/10, 23.00 WIB)

Irlandia Utara vs Jerman (Jumat, 6/10, 01.45 WIB)

San Marino vs Norwegia (Jumat, 6/10, 01.45 WIB)