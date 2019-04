Jadwal Lengkap dan Siaran Langsung Premier League Akhir Pekan Ini

jpnn.com, LIVERPOOL - Premier League musim ini hanya tinggal menyisakan empat pekan lagi. Menjadi pekan-pekan krusial bagi dua tim yang bersaing ketat memperebutkan titel juara musim ini, Liverpool dan Manchester City.

Pekan ini City harus berjuang lebih keras dibanding Liverpool. Mereka akan menghadapi Tottenham di Emirates Stadium, Sabtu (20/4) pukul 18.30 WIB.

Dengan kondisi Tottenham yang masih butuh angka untuk mengamankan posisi di 4 Besar klasemen, City pasti tidak akan mudah menjalani pertandingan. Terlebih, Tottenham pun tengah mengalami euforia mampu menembus semifinal Liga Champions musim ini usai menyingkirkan City.

Sementara Liverpool di atas kertas tidak akan kesulitan untuk meraih tiga poin di kandang Cardiff City. Penampilan Liverpool yang kembali menanjak dan kesuksesan kembali ke semifinal Liga Champions dalam dua musim beruntun adalah modal penting yang akan dibawa skuat The Reds saat menyambangi markas Cardiff, Minggu (21/4) malam.

Rencananya, laga krusial ini akan disiarkan langsung oleh RCTI. Selain itu, RCTI juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan Chelsea vs Burnley pada Selasa (23/4) dini hari. (jpc)

Berikut jadwal pertandingan dan siaran langsung Premier League pekan ke-35:

Sabtu, 20 April 2019

18.30 WIB: Man City vs Tottenham (Live on beIN Sports 1)

21.00 WIB: Bournemouth vs Fulham

21.00 WIB: Huddersfield vs Watford

21.00 WIB: West Ham vs Leicester

21.00 WIB: Wolves vs Brighton (Live on beIN Sports 1)

23.30 WIB: Newcastle vs Southampton (Live on beIN Sports 1/MNC TV)

Minggu, 21 April 2019

19.30 WIB: Everton vs Manchester United (Live on beIN Sports 1)

22.00 WIB: Arsenal vs Crystal

22.00 WIB: Cardiff vs Liverpool (Live on beIN Sports 1/RCTI)

Selasa, 23 April 2019

02:00 WIB: Chelsea vs Burnley (Live on beIN Sports 1/RCTI)