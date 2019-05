Jadwal Lengkap MotoGP Italia dan Klasemen Sementara

jpnn.com, JAKARTA - Seri keenam MotoGP musim ini bakal digelar di Sirkuit Mugello, MotoGP Italia, Minggu (2/6) malam WIB.

(Baca Juga: Mugello Rumah Rossi, Pertarungan Pembalap Italia-Spanyol Bakal Sengit)

Sebelum balapan, seluruh pembalap harus melakoni empat kali latihan bebas dan kualifikasi. Catatan waktu di tiga latihan bebas awal akan dipakai untuk menentukan sepuluh pembalap yang berhak lolos otomatis ke kualifikasi utama. Rangkaian latihan bebas MotoGP Italia akan dimulai siang nanti mulai pukul 14.55 WIB. Berikut di bawah ini jadwalnya. (adk/jpnn)

MotoGP Italia

Jumat (31/5)

14.55-15.40 WIB FP1

19.10-19.55 WIB FP2

Sabtu (1/6)

14.55-15.40 WIB FP3

18.30-19.00 WIB FP4

19.10-19.25 WIB Q1

19.35-19.50 WIB Q2

Minggu (2/6)

19.00 WIB Race

Kalender MotoGP 2019

Seri - Waktu - MotoGP - Sirkuit

Seri 1: 10 Maret, Qatar, Sirkuit Losail (Andrea Dovizioso)

Seri 2: 31 Maret, Argentina, Sirkuit Termas de Rio Hondo (Marc Marquez)

Seri 3: 14 April 2019, Americas, COTA (Alex Rins)

Seri 4: 5 Mei 2019, Spanyol, Sirkuit Jerez de la Frontera (Marc Marquez)

Seri 5: 19 Mei 2019, Prancis, Sirkuit Le Mans (Marc Marquez)

Seri 6: 2 Juni 2019, Italia, Sirkuit Mugello

Seri 7: 16 Juni 2019, Catalunya, Sirkuit Catalunya

Seri 8: 30 Juni 2019, Belanda, Sirkuit TT Assen

Seri 9: 7 Juli 2019, Jerman, Sirkuit Sachsenring

Seri 10: 4 Agustus 2019, Republik Ceko, Sirkuit Brno

Seri 11: 11 Agustus 2019, Austria, Sirkuit Red Bull Ring

Seri 12: 25 Agustus 2019, Inggris, Sirkuit Silverstone

Seri 13: 15 September 2019 San Marino, Sirkuit Riviera di Seri Misano

Seri 14: 22 September 2019, Aragon, Sirkuit MotorLand Aragon

Seri 15: 6 Oktober 2019, Thailand, Sirkuit Buriram

Seri 16: 20 Oktober 2019, Japan, Sirkuit Motegi

Seri 17: 27 Oktober 2019, Australia, Sirkuit Phillip Island

Seri 18: 3 November 2019, Malaysia, Sirkuit Sepang

Seri 19: 17 November 2019, Valencia, Sirkuit Ricardo Tormo-Valencia

Klasemen sementara

Pos. Rider Bike Nation Points

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 95

2 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 87

3 Alex RINS Suzuki SPA 75

4 Valentino ROSSI Yamaha ITA 72

5 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 57

6 Jack MILLER Ducati AUS 42

7 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 34

8 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 34

9 Pol ESPARGARO KTM SPA 31

10 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 30

11 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 29

12 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 25

13 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 22

14 Jorge LORENZO Honda SPA 16

15 Johann ZARCO KTM FRA 10

16 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 9

17 Joan MIR Suzuki SPA 8

18 Miguel OLIVEIRA KTM POR 8

19 Stefan BRADL Honda GER 6

20 Andrea IANNONE Aprilia ITA 6

21 Hafizh SYAHRIN KTM MAL 2

22 Tito RABAT Ducati SPA 2

23 Karel ABRAHAM Ducati CZE -

24 Bradley SMITH Aprilia GBR -

#ThrowbackThursday to the 2018 #ItalianGP ???????? with the @Michelin_Sport Rewind ?



Take a look back at last year's race at Mugello, when @lorenzo99 took his first win with Ducati ???? pic.twitter.com/L53ZqnHSun — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) May 30, 2019