Jadwal Lengkap Pertandingan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2019

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U-23 siap tempur di ajang SEA Games 2019 di Filipina yang berlangsung akhir November nanti. Pertandingan Skuad Garuda di ajang ini bakal diawali dengan menghadapi Thailand.

Tim polesan Pelatih Indra Sjafri ini sudah berada di bandara. Mereka akan bertolak ke Filipina pada Rabu (20/11) malam ini dan dijadwalkan tiba dinihari nanti.

Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama juara bertahan Thailand, Vietnam, Singapura, Laos dan Brunei Darussalam. Indonesia akan menghadapi Thailand di laga pertama pada 26 November.

Venue yang akan menjadi arena duel dua tim besar Asia Tenggara ini ialah di City of Imus Grandstand. Berikut jadwal lengkap Indonesia. (dkk/jpnn)

Jadwal Pertandingan Indonesia SEA Games 2019 dan Laga Lainnya

26 November 2019

15.00 WIB: Thailand vs INDONESIA/City of Imus Grandstand

15.00 WIB: Vietnam vs Brunei Darussalam/ Rizal Memorial Stadium

19.00 WIB: Laos vs Singapura/ Rizal Memorial Stadium