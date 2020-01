Jadwal Premier League Tengah Pekan Ini, Ada Chelsea Vs Arsenal

jpnn.com, JAKARTA - Derbi London antara Chelsea vs Arsenal di Stamford Bridge, Rabu (22/1) dini hari WIB nanti bakal mewarnai pekan ke-24 Premier League Rabu hingga Jumat.

Selain Chelsea, klub papan atas yang juga merumput Rabu dini hari nanti ialah Manchester City, yang akan bertandang ke markas Sheffield United.

Sementara Leicester City dan Liverpool baru bertanding Kamis dan Jumat. Leicester City menjamu West Ham United, sementara Liverpool berkunjung ke kandang Wolverhampton Wanderers.

Berikut di bawah ini, jadwal lengkap pekan ke-24 Premier League. (ls/jpnn)

Jadwal pekan ke-24 Premier League

Rabu (22/1)

02.30 WIB AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion

02.30 WIB Aston Villa vs Watford

02.30 WIB Crystal Palace vs Southampton

02.30 WIB Everton vs Newcastle United

02.30 WIB Sheffield United vs Manchester City

03.15 WIB Chelsea vs Arsenal

Kamis (23/1)

02.30 WIB Leicester City vs West Ham United

02.30 WIB Tottenham Hotspur vs Norwich City

03.15 WIB Manchester United vs Burnley

Jumat (24/1)

03.00 WIB Wolverhampton Wanderers vs Liverpool