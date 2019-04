Jaga Tren Positif, PSMS Medan Kalahkan PSPS Selection

jpnn.com, MEDAN - PSMS Medan berhasil mempertahankan tren positif dalam laga uji coba jelang kompetisi bergulirnya Liga 2 musim 2019. Itu setelah mereka meraih kemenangan atas tim PSPS Selection dengan skor 3-2 di Stadion Mini Kebun Bunga, Minggu (28/4) sore.

Hasil tersebut menjadi hasil positif dari enam kali ujicoba yang sudah dilakoni Legimin Raharjo dkk.

Lima laga ujicoba sebelumnya PSMS Vs Soulmate FC (10-1), PSMS Vs PPLP (2-1), PSMS Vs Binjai United (9-1), PSMS Vs Lonsum FC (7-0), PSMS Vs PSAD (3-1).

Pada pertandingan lawan PSPS Selection, skuad berjuluk Ayam Kinantan harus bekerja keras. Mengingat baru kali ini mendapatkan lawan sepadan.

Bahkan pada babak I, PSMS tertinggal lebih dulu lewat gol Rendi pada menit ke-8.

Lini belakangan PSMS nyaris kocar-kacir, begitu setelah gol itu, bek Egas Adasi cedera dan terpaksa ditarik dari lapangan pada menit 15.

Pelatih PSMS, Abdul Rahman Gunring akhirnya memasukkan bek naturalisasi Mohammed Lamine Fofana. Masuknya Lamine membuat pertahanan PSMS cukup terbantu.

Gempuran demi gempuran tim PSPS Selection bisa diadang.