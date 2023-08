Jago Kelola Aset Daerah, Sumedang Jadi Kampiun Asset Jabar Award 2023

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang kembali meraih penghargaan prestisius. Kali ini, pemda pimpinan Bupati Dony Ahmad Munir itu menyabet gelar juara Asset Jabar Award 2023.

Penghargaan itu digagas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Sumedang langsung menjadi juara ajang penghargaan yang digelar untuk pertama kalinya itu.

Penyerahan Asset Jabar Award 2023 dilaksanakan pada Rabu malam (9/8) di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat.

Wakil Bupati (Wabup) Sumedang Erwan Setiawan menerima penyerahan penghargaan itu dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Alhamdulillah berkat kerja keras semua aparatur pemerintah dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan aset daerah, Sumedang meraih juara pertama Asset Award Jabar 2023 untuk kategori pengelolaan aset pemerintah kabupaten/kota," kata Wabup Erwan.

Terdapat empat kategori penghargaan dalam Asset Award Jabar 2023, yakni Analysis Highest and Best Use; Pemda Kabupaten/Kota; Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Jabar; dan SMU/SMK/SLB.

Wabup Erwan menjelaskan penghargaan itu melengkapi keberhasilan Pemkab Sumedang meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hal pertangungjawaban laporan keuangan pemda.

Menurut dia, ujung tombak WTP ialah pada pengelola maupun pengguna aset daerah.