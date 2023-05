Digitalisasi Pemkab Sumedang Kian Kondang, SPBE Dipaparkan di Markas World Bank

jpnn.com, WASHINGTON DC - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang memperoleh pengakuan internasional.

Lembaga sekelas Bank Dunia pun meminta Pemkab Sumedang memaparkan sistem yang telah diakui di tingkat nasional itu dalam GovTech Global Forum di Washington DC, Amerika Serikat.

GovTech Global Forum diselenggarakan pada 3-4 Mei di markas World Bank (Bank Dunia), Washington DC. Untuk paparan di ajang internasional itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menugaskan wakilnya, Erwan Setiawan.

"Saya ditugaskan Pak Bupati mewakili Pemda Kabupaten Sumedang menghadiri undangan World Bank di Washington DC. Sebuah kehormatan bisa berbagi pengalaman dengan berbagai negara dalam melakukan transformasi digilal," ucap Erwan Setiawan.

Menurut Erwan, pihak yang mengundang Pemkab Sumedang ialah Mr. Joao Ricardo Vasconcellos selaku Senior Governance Specialist and TTL of The GovTech Global Forum The World Bank.

Forum internasional yang membahas tata kelola pemerintahan di era digital tersebut menghadirkan jajaran eksekutif World Bank. Partisipan kegiatan itu sekitar 150 orang dengan beragam profesi, baik pemerintahan, swasta, akademisi, sampai dengan NGO dari berbagai negara.

Erwan pun meyakini undangan dari GovTech Global Forum tersebut tidak terlepas dari capaian Pemkab Sumedang dalam mendigitalkan pelayanan pemerintahan. SPBE Kabupaten Sumedang merupakan yang terbaik di tingkat nasional dengan indeks 3,84.

"Alhamdulillah, World Bank memberikan apresiasi dan mengundang kami mengikuti GovTech Global Forum. Saya hadir bersama Pak Sekda yang selama ini menjadi motor penggerak SPBE," ujar Erwan.