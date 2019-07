Japan Open 2019: Jan O Bilang Jojo Kuat Sekali

jpnn.com, TOKYO - Jonatan Christie alias Jojo memastikan tempat di final Japan Open 2019 yang digelar Minggu (28/7) siang. Ini pengalaman pertama Jojo menembus final turnamen super 750.

Sebelumnya Jojo pernah menjadi jawara di turnamen level super 300 New Zealand dan Australia Open 2019 lalu, serta menjadi finalis turnamen level super 500 di Korea Open 2017.

Jojo ke final Japan Open 2019 setelah mengalahkan Jan O Jorgensen (Denmark), Sabtu (27/7). Tunggal putra Indonesia peringkat enam dunia itu menang 21-14, 21-14.

A first-ever HSBC BWF World Tour Super 750 final for Jonatan Christie who will face Momota in tomorrow's match ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/wLkF6pzc0W — BWF (@bwfmedia) July 27, 2019