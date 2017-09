Jarang Pamer Foto Bareng Pacar, Jessica Mila Sudah Putus?

jpnn.com - Jessica Mila dan Mischa Chandrawinata jarang memamerkan kemesraan di media sosial. Akibatnya, banyak penggosip yang penasaran dengan status hubungan mereka.

Menurut Jessica Mila, hubungannya dengan Mischa Chandrawinata saat ini baik-baik saja. Mengenai minimnya foto bersama, lanjut dia, tak ada hubungan sama sekali dengan situasi hubungan mereka.

"Kami bukan tipe yang selalu nge-post foto berdua. Paling kalau jalan di Instagram Story, kalau posting di Instagram jarang,” kata Jessica Mila di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

Saat ini, tambah Jessica Mila lagi, dirinya dan Mischa Chandrawinata tengah sibuk syuting film atau sinetron masing-masing. Kondisi itu membuat mereka jarang bertemu.

"Kalau lagi sibuk pasti jarang ketemu, tapi sudah terbiasa dari awal dekat sampai pacaran masing-masing sudah punya kesibukan yang berbeda,” jelasnya.

Jessica Mila menegaskan bahwa dia tidak mau pusing soal kabar miring soal renggangnya hubungan dengan Mischa. Dia memastikan hingga saat ini mereka baik-baik saja.

"Kami lebih ke go with the flow, mungkin kemarin jarang ketemu tapi ya sudahlah namanya gosip pasti ada aja. Kami enggak pernah dengerin gosip itu," tutupnya. (ded/JPC)

