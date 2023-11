Jasa Raharja Dapat 2 Penghargaan dari Indonesia Human Capital Award 2023

jpnn.com - JAKARTA - Jasa Raharja meraih dua penghargaan dari Economic Review, yakni The Best Culture & Organizational Resilence 2023 Platinum Award dan The Best Human Capital Director2023 Platinum Award.

Penghargaan tersebut merupakan bagian dari ajang Indonesia Human Capital Award 2023.

Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja Ruby Handojo mengatakan kedua penghargaan tersebut adalah salah satu cerminan bahwa Jasa Raharja tidak hanya berkomitmen dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

“Ini adalah apresiasi buat seluruh jajaran Jasa Raharja dalam menciptakan budaya perusahaan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik,” katanya.

Ruby mengatakan bahwa budaya perusahaan yang kuat tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan.

“Jasa Raharja juga terus memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap tugas dan fungsinya masing-masing,” tutur Ruby.

Dia pun berterima kasih kepada seluruh jajaran Jasa Raharja yang telah berkontribusi dalam menciptakan budaya perusahaan yang hebat dan memastikan keunggulan sumber daya manusia.

“Kami juga berterima kasih kepada penyelenggara dan pihak terkait yang telah mendukung kinerja Jasa Raharja selama ini,” ujar Ruby. (*/jpnn)