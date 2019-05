Jelang Final Liga Champions: Ada Kabar Baik Buat Tottenham Hotspur, Buruk Untuk Liverpool

jpnn.com, LONDON - Tottenham Hotspur mendapat suntikan moral jelang melakoni final Liga Champions melawan Liverpool, 2 Juni mendatang. Komposisi pemainnya mulai lengkap. Trio pemain utamanya Harry Kane, Jan Vertonghen plus Davinson Sanchez kembali ke Enfield, sebutan kamp latihan Spurs, Kamis (23/5) untuk mengikuti latihan bersama tim.

Kane telah sembuh dari cedera ligamen engkel kaki kiri, begitu pula dengan Vertonghen. Sementara, Sanchez juga telah terbebas dari cedera paha. Kane seperti yang dikutip di London Evening Standard menyebut, pemulihan cederanya berjalan sesuai dengan target. Seperti sudah diketahui tim medis klub berjuluk The Lilywhites itu merancang Kane bisa bermain di final Liga Champions.

Hurrikane, julukan Kane, juga menambah sendiri porsi latihannya selama direhabilitasi. ''Saya memulainya dengan berlari lurus minggu ini, dan saya juga sudah memulai lattihan yang lebih keras untuk membuktikan diri saya kepada pengkritik saya,'' beber kapten timnas Inggris itu.

Dengan comeback-nya Kane, maka lini serang Spurs sudah tak pincang lagi. Selama dia absen, tactician Mauricio Pochettino menugaskan duet Son Heung-min-Fernando Llorente jadi juru gedor. ''Saya sudah tidak sabar merasakan momen itu. Momen terbesar dalam hidup saya,'' tambah pemain pemilik Premier League Golden Boot dua musim 2015 – 2016 dan 2016 – 2017 itu.

Yang spesial, kembalinya Kane tersebut disaksikan eks kapten The Three Lions, julukan timnas Inggris, David Beckham. Kehadiran Becks, sapaan karib Beckham, sebagai ambassador AIA Group yang notebene merupakan sponsor utama Spurs. Dia berbincang dengan Pochettino di sana. ”Senang menghabiskan pagi bersama Mauricio hari ini,'' tulis Beckham, via Instagram-nya.

Setali tiga uang, kembalinya Vertonghen-Sanchez sudah menguati lini bertahan klub dari London Utara itu. Super Jan, julukan Vertonghen, tak ingin melewatkan banyak momen vital di akhir musim ini. ''Saya merasa sudah lebih baik dari sebelumnya. Saya pikir saya akan bermain di final,'' harap bek timnas Belgia itu. (ren/ali)