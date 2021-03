Jelang Konferwil PWNU DKI Jakarta, Jazilul Fawaid Gelar Doa Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr Jazilul Fawaid SQ MA menggelar doa bersama dalam kegiatan bertajuk "Silaturahim Nahdliyin Selamatan dan Ruwahan" di rumah dinasnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (21/3).

Kegiatan ini digelar menjelang pelaksanaan Konferensi Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Konferwil PWNU) DKI Jakarta pada 2 April 2021 mendatang.

Doa bersama ini dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, dan jajaran PWNU, PCNU, serta MWCNU se-DKI Jakarta.

Hadir pula sesepuh NU DKI KH Muhyidin Ishak, penceramah KH Fikri Haikal Zainuddin MZ, Katib Syuriah PWNU DKI KH A Zahari.

Turut hadir jajaran PCNU dari enam kota/kabupaten yakni Ketua PCNU Jakarta Timur Gus Azas Rulyaqien, Ketua PCNU Jakarta Pusat Gus Syaifudin, Ketua PCNU Jakarta Selatan KH Abdul Rozak Alwi, Ketua PCNU Kepulauan Seribu H Sumarno, dan Sekretaris PCNU Jakarta Barat H Endang Hermansyah.

Hadir pula Rais Syuriah PCNU Jakarta Timur KH Ibnu Mulkan, Rais Syuriah PCNU Jakarta Pusat KH Kamaludin Machsan, Rais Syuriah PCNU Jakarta Selatan KH Lukman Hakim Zainudin, dan Rais Syuriah PCNU Jakarta Utara KH Nasihin Zain. Turut hadir jajaran MWC se-DKI Jakarta.

Kiai Said memimpin doa selepas pembacaan Alquran dan istigasah bersama. Selanjutnya, Kiai Said menyampaikan tausiyah agama. Dalam tausiyahnya, Kiai Said juga membahas terkait niat Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul, maju sebagai calon ketua PWNU DKI Jakarta pada konferwil mendatang.

Menurut Kiai Said, manusia mempunyai dua hawa nafsu. Pertama, nafsu yang berkaitan dengan ambisi tertentu yang disebut hawa nafsu ghodhobiyah.