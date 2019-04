Jelang Mudik Lebaran, Layani Permintaan Tambah Penerbangan

jpnn.com, SURABAYA - Bandara Internasional Juanda Sidoarjo sudah bersiap menerima pengajuan penerbangan tambahan untuk masa mudik Lebaran tahun ini.

Kondisi tersebut menjadi aktivitas rutin para maskapai untuk memenuhi kebutuhan kursi yang meningkat.

Namun, sejumlah pembatasan juga diberlakukan bandara tersibuk kedua di Indonesia tersebut.

Dalam kondisi normal, pergerakan pesawat di Juanda rata-rata per hari sekitar 360 penerbangan. Baik yang berangkat (take off) maupun mendarat (landing).

Namun, jumlahnya akan mengalami peningkatan pada periode tertentu. Misalnya, menjelang libur Lebaran dan libur Natal-tahun baru (Nataru).

Sementara itu, lebih perinci, saat ini penerbangan di Juanda mencapai 30-34 penerbangan per jam. Artinya, setiap dua menit ada satu penerbangan. Durasi waktu tersebut tergolong mepet.

