Jelang Pemilu 2024, Gerindra Fokus Membahas Hak Politik Penyandang Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Gerindra menghadirkan 21 organisasi penyandang disabilitas untuk membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 mendatang di hotel Bidakara Jakarta, Senin, 13 Desember 2021.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk webinar ini digelar rangka memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional 3 Desember lalu dengan tema Leadership and Participation of Persons with Disabilities Toward an Inclusive, Accessible and Sustainable Post-COVID-19 World.

Waketum Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Partai Gerindra dr. Sumarjati Arjoso mengatakan partainya menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo atas dilantiknya 7 komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember lalu.

"Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas," ujarnya.

Sumarjati mengatakan kegiatan ini menunjukan komitmen Gerindra terhadap disabilitas berkesinambungan.

Sebagai partai politik, tegasnya, Gerindra akan terus membela hak-hak dari penyandang disabilitas.

Baca Juga: Politikus Gerindra Terjebak dalam Lift Rusak di Gedung DPR

Termasuk memastikan negara selalu memberikan ruang pada kepentingan-kepentingan para penyandang disabilitas di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menganalisis hambatan-hambatan serta upaya komprehensif dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 mendatang.