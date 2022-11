Jenderal Dudung Berharap Kerja Sama Militer dengan Singapura Bisa Ditingkatkan

jpnn.com, SINGAPURA - KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengharapkan kerja sama militer antara dengan Angkatan Darat Singapura yang telah terjalin cukup lama dapat terus diperkuat dan ditingkatkan.

Salah satu bentuk kerja sama yang Dudung ingin tingkatkan, yakni Latma Safkar Indopura.

"Dalam Latma Safkar Indopura tahun berikutnya, kami tambahkan kegiatan Binter dari kedua AD di daerah latihan," ujar Dudung saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Pejabat Pertahanan, Angkatan Bersenjata dan Angkatan Darat Singapura, Jumat.

Menurut Dudung, dengan penambahan itu, kegiatan teritorial seperti perbaikan rumah tidak layak huni, bidang pertanian, atau kesehatan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Dalam kunjungan itu, Dudung didampingi oleh delegasi TNI AD yang terdiri Asintel, Aster, Asrena KSAD, dan Atase Darat RI untuk Singapura.

Rangkaian kunjungan orang nomor satu di TNI AD itu diawali dengan mendatangi Markas Divisi 3 Singapura dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Brigadir Jenderal Goh Pei Ming selaku Komandan Divisi 3 Angkatan Darat Singapura.

Baca Juga: Jenderal Dudung Mengunjungi Stan Parabellum di Indo Defence 2022

Usai kunjungannya ke Markas 3rd Singapore Division itu, Jenderal Dudung menyambangi Ministry of Defence (MINDEF) Singapura.

Kemudian melakukan kunjungan kehormatan kepada Senior Minister of State for Defence Singapura, Heng Chee How.