Jennifer Brady Terkulai, Kakinya Bergetar, Degup Jantungnya Kencang

jpnn.com, MELBOURNE - Petenis Amerika Serikat Jennifer Brady memastikan satu tempat di final tunggal putri Australian Open 2021 setelah menghentikan langkah Karolina Muchova 6-4, 3-6, 6-4 dalam semifinal di Rod Laver Arena, Kamis (18/2).

Brady mencapai final grand slam pertamanya dan menghadapi tugas berat melawan Naomi Osaka yang menyingkirkan dia pada semifinal US Open.

Osaka yang juara edisi 2019 sebelumnya menyisihkan Serena Williams dengan straight set, tetapi Brady yang unggulan ke-22 memastikan Amerika Serikat menempatkan finalis lainnya satu tahun setelah Sofia Kenin menaklukkan Garbine Muguruza saat memperebutkan trofi 2020.

Brady sempat tak bisa memanfaatkan empat match point karena gugup, namun akhirnya merayakan kemenangannya ketika Muchova melepaskan forehand yang melebar dari garis permainan.

"The more you put yourself in that environment the more you can thrive."



