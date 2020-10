Jimmy Butler Menggila, Miami Heat Pukul LA Lakers di Gim ke-3

jpnn.com, ORLANDO - Tanpa dua bintangnya yakni Bam Adebayo dan Goran Dragic, Miami Heat berhasil memperkecil ketinggalan dari LA Lakers di NBA Finals 2020.

Pada gim ketiga di Walt Disney World Resort, Orlando, Senin (5/10) pagi WIB, Heat menang 115-104 dan membuat kedudukan menjadi 1-2 (best of seven).

Jimmy Butler menjadi superstar, motor Heat di gim ini dengan triple double; 40 poin, sebelas rebound dan 13 assist.

Butler menjadi orang ketiga dalam sejarah NBA Finals yang mencetak triple double dengan 40 poin.

40-point triple-double x Game 3 W! ????@JimmyButler's 40 PTS, 11 REB, 13 AST push the @MiamiHEAT to the Game 3 win! #NBAFinals #Drop40



Game 4: Tuesday - 9pm/et, ABC pic.twitter.com/TjT7VS3h2T — NBA (@NBA) October 5, 2020

Dia bergabung dengan dua pemain lainnya yakni Jerry West (1969) dan LeBron James (2015).

Miami Heat sempat diragukan bisa menghindari sapuan Lakers karena harus tampil tanpa Adebayo dan Dragic yang mendapat cedera pada gim pertama.