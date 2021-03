Joe Biden Kucurkan Stimulus, Warga AS Mulai Terima BLT Setara Rp 20 juta

jpnn.com, TEXAS - Warga Amerika Serikat (AS) mulai menerima stimulus berbentuk bantuan langsung tunai alias BLT dari pemerintah Negeri Paman Sam.

Bantuan itu masuk ke rekening warga setelah Presiden AS Joe Biden pada Kamis pekan lalu (11/3) memberlakukan UU Bantuan Stimulus Covid-19 yang memayungi pengucuran BLT sebesar USD 1,9 triliun.

Pada Jumat (12/3), Internal Revenue Service (IRS) mengumumkan bahwa sebagian rakyat AS akan mulai menerima bantuan langsung selama akhir pekan.

Pemerintahan Biden mengharapkan bantuan itu bisa segera disalurkan kepada pihak-pihak yang mengalami kesulitan selama masa pandemi.

Seorang mahasiswa Houston Community College, Johanna Suarez (21) mengaku menerima bantuan sebesar USD 1.400 atau setara Rp 20 juta pada Sabtu pagi (13/3).

Johanna berencana menggunakan bantuan tersebut untuk membeli buku perkuliahan dan perawatan gigi. "Bantuan ini adalah anugerah," katanya seperti dilansir dari New York Times, Minggu (14/3).

Untuk warga AS berpenghasilan lebih dari USD 75.000 per tahun ataupun pasangan menikah yang berpendapatan USD 150.000 per tahun, jumlah bantuan stimulusnya tak sampai USD 1.400.

Adapun bagi warga berpenghasilan lebih dari USD 80.000 per tahun atau pasangan yang berpendapatan lebih dari USD 160.000 per tahun tidak berhak menerima bantuan.