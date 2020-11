Johann Zarco Pimpin FP3 MotoGP Eropa, Tetapi Gagal Masuk 10 Besar

jpnn.com, VALENCIA - Pembalap Reale Avintia Ducati Johann Zarco mencatat waktu paling tajam dalam latihan bebas ketiga MotoGP Eropa di Sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Sabtu (7/11) sore WIB.

Zarco melahap trek basah dan mengukir waktu terbaiknya satu menit 40,007 detik.

Meski menjadi yang paling kencang di FP3 ini, Zarco justru gagal lolos otomatis ke kualifikasi utama malam nanti.

Zarco harus melakoni penjaringan sejak kualifikasi 1. Andai menjadi satu dari dua terbaik di Q1, barulah Zarco berhak lolos ke Q2 (utama).

Top spot in FP3 goes to @JohannZarco1! ????



Wet conditions prevent any improvements in the combined standings! ??#EuropeanGP ???????? pic.twitter.com/EOZOK1y7tW — MotoGP™???? (@MotoGP) November 7, 2020