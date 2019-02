Johnnie Walker Luncurkan Wiski Perpaduan Rasa Unik

jpnn.com, JAKARTA - JOHNNIE WALKER®, berkolaborasi dengan Game of Thrones (GoT) meluncurkan Scotch wiski terbaru dengan perpaduan rasa unik yaitu White Walker by JOHNNIE WALKER®.

Scotch wiski edisi special ini terinspirasi dari tokoh paling misterius dan ditakuti pada serial GoT- the White Walkers.

Untuk merayakan peluncuran Scotch wiski ini, JOHNNIE WALKER® menghadirkan pengalaman unik bertajuk Step into the Frozen North dengan White Walker by JOHNNIE WALKER® di Red & White Gandaria City.

Para konsumen JOHNNIE WALKER® dan juga penggemar GoT bisa merasakan sensasi duduk di atas Iron Throne dan mencicipi White Walker by JOHNNIE WALKER® pada sesi mentoring yang dipandu oleh Whisky Portfolio Manager Diageo, Dannies Hendrato.

Pengunjung diajak untuk menjelajahi kedalaman dan kompleksitas rasa yang ditawarkan pada minuman ini yang disuguhkan secara neat, cocktail menyegarkan khas JOHNNIE WALKER® the White Walker Highball juga Old Fashioned serta racikan luas biasa lainnnya.

"Scotch wiski edisi khusus ini merupakan hasil penyulingan Single Malts dari daerah Cardhu dan Clynelish yang merupakan salah satu tempat penyulingan paling utara di Skotlandia untuk merasakan sensasi the Frozen North," ujar Dannies.

Di tangan expert blenders JOHNNIE WALKER® wiski George Harper beserta timnya, minuman ini memberikan cita rasa karamel dan vanila, beri merah segar dengan sentuhan buah-buah orchard.

"Paling enak disajikan sangat dingin, efek membeku menciptakan permainan penuh rasa di mulut. Rasa dingin melembutkan rasa-rasa awal dengan aroma yang halus dan dingin yang mengundang konsumen untuk menyelidiki lapis-lapis rasa yang lebih hangat dan lebih berbumbu di akhir," tuturnya.