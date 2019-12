Jojo: Wajar Kento Momota jadi Pemain Nomor 1 Dunia

jpnn.com, GUANGZHOU - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie alias Jojo harus melupakan mimpinya ke semifinal BWF World Tour Finals 2019.

Dalam pertandingan terakhir penyisihan Grup A di Tianhe Gymnasium, Guangzhou, Jumat (13/12) malam WIB, Jojo menyerah 14-21, 14-21 dari ranking satu dunia Kento Momota (Jepang).

Meski belum berhasil lolos dari babak penyisihan, tetapi Jojo mengaku mendapat pelajaran berharga saat bentrok dengan Momota di pertemuan kali ini.

“Harus saya akui, Momota main lebih bagus, permainan dia jauh lebih matang dari saya. Dia bisa lebih enjoy. Momota sangat baik dalam mengatur ritme permainan. Itu yang saya rasa, dia betul-betul berkelas, jadi wajar kalau dia pemain nomor satu dunia dan susah dikalahkan. Hal itu yang harus saya petik dan pelajari dari dia,” ungkap Jojo kepada Badminton Indonesia.

Highlights | A master-class performance from Kento Momota against a resilient Jonatan Christie as he confirms his position en route to the title ????#HSBCBWFbadminton #HSBCWTFinals2019 #Guangzhou2019 pic.twitter.com/0HK7ptVfNi — BWF (@bwfmedia) December 13, 2019