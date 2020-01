Jok Unik dari Limbah Menjuarai Kontes Online MBtech Awards 2019

jpnn.com, JAKARTA - Jok mobil yang diramu memanfaatkan limbah otomotif, dan desainnya bergaya Bumble Bee, ini sukses mengungguli 10 finalis kontes MBtech Driving With Style Awards 2019 – The Best Carseat Online Design.

Handika Jok Pratama dari Bekasi, Jawa Barat, merupakan tim yang mewujudkan jok bergaya Bumble Bee tersebut.

Adapun juara kedua dan ketiga direbut oleh tim seat maker dari Budi R2 Car Interior dari Pekanbaru, dan Arief Ie Ie Incar dari Surabaya.

"Tema konsep Bumble Bee, karena Bumble Bee itu sendiri kan sebuah mobil yang bisa berubah menjadi robot. Jadi sesederhana itu saja konsep ini saya cerminkan," ungkap Handika dihadapan awak media di Jakarta, Kamis (23/1).

Handika mengatakan bahwa semua yang ada pada desain jok menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai untuk dipasang pada jok Daihatsu Ayla miliknya.

"Jok awal ini milik Ayla, saya menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai hingga bisa menjadi seperti ini. Bahannya ini ada dari shock breaker motor, busi, koil hingga baut ada di sini dengan penempatan yang rapi," kata Handika.

"Kalau dari sisi samping itu ada kaleng susu yang dirupakan seperti granat, terus ada koil mobil bekas dan busi," tambah dia.

Kontes yang diselenggarakan secara online itu dimulai sejak 15 Agustus hingga 1 Desember 2019, kemudian terkumpul 62 karya jok yang dikirimkan dari berbagai wilayah di tanah air.