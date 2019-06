Jokowi Hadiri Pembukaan KTT ke-34 ASEAN di Bangkok

jpnn.com, BANGKOK - Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta Ibu Negara Iriana pada hari ini, Minggu (23/6), menghadiri upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN, di Valaya Alongkorn Drawing Room, Hotel Athenee, Bangkok, Thailand.

Penampilan Suan Plu Chorus dan C-ASEAN Consonant yang membawakan lagu tema "The ASEAN Way" membuka acara tersebut. Setelah itu, Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha selaku tuan rumah memberikan sambutannya.

"Saya menyambut anda sekalian di Kerajaan Thailand, tempat lahirnya ASEAN," kata PM Thailand mengawali sambutannya.

Para pemimpin negara ASEAN kemudian disuguhi dengan penampilan budaya berjudul "Vivid ASEAN". Setelah itu para pemimpin negara di Asia Tenggara itu lantas diundang ke atas panggung untuk peluncuran ASEAN Satellite Warehouse in Chainat Province under The Disaster Emergency Logistics System for ASEAN.

Secara simbolis para pemimpin negara ASEAN mengarahkan laser ke sebuah bola kristal secara bersama-sama. Termasuk Presiden ke-7 RI yang mengenakan stelan jas warna gelap.

Acara kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama para pemimpin negara-negara ASEAN. Kesepuluh pemimpin negara ASEAN tampak berjejer, menyilangkan kedua tangan, dan bergandengan tangan dalam sesi foto tersebut.

