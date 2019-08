Jokowi Minta Kriteria Penerima Bintang Mahaputra Diperketat

jpnn.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan melakukan pengetatan dalam memberikan penghargaan kepada seseorang yang telah berjasa. Salah satunya bintang mahaputra.

"Bapak Presiden memberi arahan kepada dewan gelar untuk memperketat pemberian gelar-gelar pahlawan maupun penghargaan bintang, bintang mahaputra lebih selektif," kata Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/8).

Sesuai pesan presiden, lanjut Jimly, seseorang diberikan tanda kehormatan bukan karena jabatannya, tetapi karena dia telah berbuat melampaui panggilan tugasnya.

"Bukan karena jabatan seseorang dia diberi penghargaan, tetapi karena dia telah bekerja mengabdi beyond the call of duty, lebih dari tugas formalnya sebagai pejabat," tuturnya.

Kalau hanya karena jabatannya, maka penghargaan bintang mahaputra itu perlu dipertimbangkan lagi. Bisa saja orang tersebut diberikan penghargaan dalam bentuk lain seperti bintang jasa.

"Untuk bintang mahaputra, akan ada pengetatan. Antara lain ya seperti itu, penilaiannya bukan karena jabatan, tetapi betul-betul ada nilai lebih dari seseorang dalam menjalankan tugas jabatannya.

Jimly yang datang bersama Ketua Dewan Gelar sekaligus Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu, mengatakan sejauh ini ada 29 usulan penerima penghargaan bintang mahaputra dari berbagai bidang.