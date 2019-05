Jonatan Christie dan Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan Juara di New Zealand Open 2019

jpnn.com, AUCKLAND - Indonesia menyabet dua gelar juara di New Zealand Open 2019.

Dari nomor tunggal putra, Jonatan 'Jojo' Christie menjadi juara setelah mengalahkan pemain Hong Kong Ng Ka Long Angus. Pada pertandingan di Event Finda Stadium, Auckland, Minggu (5/5) siang WIB itu, Jojo menang 21-12, 21-13 dalam laga berdurasi 39 menit.

Ladies and gentlemen, your #NewZealandOpenSuper300 men’s singles CHAMPION: JONATAN CHRISTIE! Ini adalah gelar BWF Individu pertama yang diraih oleh Jojo dan gelar pertama sektor tunggal putra Indonesia setelah GINTING di CHINA OPEN 2018! Semoga konsisten! pic.twitter.com/C6FRu1h7Tj — Badminton Talk (@BadmintonTalk) May 5, 2019

Sementara satu gelar lagi diraih ganda putra Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan setelah susah payah menang atas ganda Jepang Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe 20-22, 21-15, 21-17. Ahsan / Hendra harus melakoni pertandingan berdurasi 67 menit.

Ahsan/Setiawan in last 7 tournaments:

Runner-up Indonesia Masters 2019

Champions All England 2019

QF Swiss Open 2019

QF Malaysia Open 2019

Runner-up Singapore Open 2019

R16 BAC 2019

Champions #NewZealandOpenSuper300



WOW! pic.twitter.com/HFhM4FdcqD — Badminton Talk (@BadmintonTalk) May 5, 2019