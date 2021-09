Joy Red Velvet Ulang Tahun ke-25, Berikut Profil dan Perjalanan Kariernya

jpnn.com, KOREA SELATAN - Personel Red Velvet, Joy pada hari ini memperingati ulang tahun ke-25.

Momen spesial bagi Joy tersebut dirayakan penggemar di seluruh dunia, khususnya di media sosial.

Berikut profil singkat Joy Red Velvet:

Perempuan bernama asli Park Soo Young itu lahir di Provinsi Jeju, Korea Selatan.

Joy secara resmi diperkenalkan sebagai anggota keempat Red Velvet pada 29 Juli 2014.

Red Velvet sendiri debut melalui single Happiness pada 1 Agustus 2014 lalu

Tidak hanya aktif sebagai idol, Joy melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia akting.

Joy debut sebagai aktris melalui drama The Liar And His Lover pada 2017.