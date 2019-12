Jurgen Klopp Sudah Gila Kalau Seperti Itu

jpnn.com, LIVERPOOL - Juru taktik Liverpool Jurgen Klopp menegaskan timnya tidak akan pernah berpikir mereka sudah memenangi gelar juara Premier League musim ini, setelah unggul 13 poin dari peringkat kedua Leicester City hingga pekan ke-20.

Liverpool bahkan masih memiliki tabungan satu laga tunda melawan West Ham United.

"Kami masih setengah jalan dan memiliki 19 pertandingan untuk dimainkan. Itu banyak sekali. Pertarungan untuk posisi Eropa akan dimulai nanti," kata Klopp.

The Reds mengukuhkan diri di puncak setelah memetik kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers di Anfield, Senin (30/12) dini hari WIB.

50 - Liverpool are now unbeaten in 50 home league games (W40 D10); this is only the third time any side has gone 50+ home matches without defeat in English top-flight history, after Chelsea (86 between 2004-2008) and Liverpool themselves (63 between 1978-1980). Innings. pic.twitter.com/wTwcSOMnrI — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019