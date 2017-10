Justice League, Trailer Perdana Bikin Lega

jpnn.com - Fans DC Comics boleh berharap banyak atas masuknya Joss Whedon ke kursi sutradara Justice League. Meski hanya mengisi posisi yang ditinggalkan Zack Snyder, dia punya peran besar memermak film yang bakal tayang 8 November tersebut. Setidaknya, trailer yang dirilis di New York Comic-Con Minggu malam lalu sangat menjanjikan.

Trailer dibuka dengan gaya Whedon: sarat emosi. Dunia, dan terutama Lois Lane, kehilangan Superman. Mimpi-mimpinya dihiasi kenangan ketika Clark Kent memberinya cincin.

Penuh duka, tanda cinta itu dia kubur, seiring kematian sang pangeran Krypton di Batman v Superman: Dawn of Justice lalu. Lois terbangun dengan shocked dan sedih.

Itu menjadi kemunculan resmi pertama Superman (Henry Cavill) di materi promo Justice League. Sebelumnya, dia tidak pernah ada. Tak pernah disebut. Bahkan, Cavill tidak hadir di San Diego Comic Con Mei lalu.

Namun, nongol di trailer juga tidak menjadi jaminan bahwa si Manusia Baja akan kembali hidup. Jangan-jangan hanya di mimpi Lois.

Well, tanpa Superman, tugas menyelamatkan dunia jadi pekerjaan rumah (PR) Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) plus tiga anggota yang baru bergabung.

Yakni, manusia bionik Cyborg (Ray Fisher), manusia supercepat The Flash (Ezra Miller), dan penguasa Atlantis Aquaman (Jason Momoa). Batman pun sempat dapat firasat lewat mimpi, mirip Lois Lane.

”Aku bermimpi. Tentang akhir dunia,” ungkapnya.

Sumber : Jawa Pos