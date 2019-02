Juventus Keok, Ronaldo Kesal Lalu Sindir Atletico Madrid Pedas Sekali

jpnn.com, MADRID - Tak ada tempat buat superstar Juventus Cristiano Ronaldo di hati fan Atletico Madrid. Wajar. CR7 merupakan mantan pemain Real Madrid, tim satu kota dengan Atletico, tetapi memiliki rivalitas tinggi.

So, saat Ronaldo datang bersama Juventus ke Wanda Metropolitano dalam leg pertama 16 Besar Liga Champions, Kamis (21/2) dini hari WIB, Ronaldo selalu diteriaki, dicemooh, diejek dan diteror saat memegang bola.

Ronaldo frustrasi. Sudahlah diejek, gagal mencetak gol, Juventus juga kalah 0-2 di akhir laga. Ronaldo pun emosi. Di satu kesempatan, masih di dalam lapangan, pemain Portugal itu merespons teror fan Colchoneros dengan memamerkan lima jari di tangannya.

Cukup mudah mengartikan maksud Ronaldo. Lima jari artinya lima juara Liga Champions yang sudah dia raih (satu bersama Manchester United 2007-08 dan empat bersama Real Madrid 2013-14, 2015-16, 2016-17 dan 2017-18).

'I’ve got five Champions League trophies and Atleti have zero.'



Cristiano Ronaldo, gracious in defeat as ever pic.twitter.com/E1IIlyjkwj — Metro Sport (@Metro_Sport) February 20, 2019