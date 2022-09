Kabar Baik! Super Air Jet Kini Buka Rute ke Destinasi Favorit di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Super Air Jet kembali menambah destinasi Favorit di Pulau Sumatera.

Direktur Utama (Chief Executive Officer) Super Air Jet Ari Azhari mengatakan kali ini layanan penerbangan hadir di Pantai Barat Pulau Sumatra yaitu Kota Bengkulu.

Adapun Bengkulu merupakan kota ke-21 yang dilayani oleh Super Air Jet.

"Bengkulu dipilih karena menjadi tujuan masyarakat untuk berbagai kegiatan bisnis, pendidikan, wisata budaya, wisata kuliner, wisata sejarah, wisata alam, dan masih banyak lagi," ungkap Ari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/9).

Adapun perkenalan dilakukan pada 9 September 2022 dari Jakarta melalui Terminal 1A Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang-Banten (CGK) dan mendarat di Bandar Udara Fatmawati Soekarno (BKS).

Inaugural flight (terbang perdana) disambut dengan water salute sebagai sambutan hangat ketika pendaratan perdana di Bengkulu. “Camkoha” begitu sebutan saat menyaksikan pesawat Airbus 320 mendarat pertama kali.

Menurut bahasa lokal, camkoha ialah ungkapan/ ekspresi kagum/ apresiasi sembari menunjukkan tangan dengan pos.

Ari menyebut maskapai berkode IATA: IU itu menawarkan pengalaman terbang dengan konsep INSPIRE TO BE DIFFERENT dan tagline “Reaching New Heights”.