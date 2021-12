Kabar Baik dari Pak Airlangga untuk Mak-Mak, Dijamin Girang!

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan telah melakukan beberapa langkah untuk mengurai persoalan harga pangan, baik melalui kebijakan maupun langkah taktis.

“Harapan kami, operasi pasar dapat membantu masyarakat untuk membeli sembako dengan harga khusus yang lebih murah,” tutur Airlangga Hartarto saat meninjau secara langsung operasi pasar di Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (29/12).

Pada acara operasi pasar tersebut, Menko Airlangga berkesempatan untuk melakukan dialog dengan para UKM.

Menko Airlangga mendengarkan langsung bagaimana sesungguhnya kendala, tantangan, dan juga kondisi yang dihadapi para pedagang di masa pandemi Covid-19.

Menurut Airlangga, momentum operasi pasar sembako ini juga dimanfaatkan masyarakat di sekitar Pasar Cileungsi untuk mendapatkan minyak goreng, telur ayam ras, cabai, bawang merah, bawang putih dengan harga yang terjangkau.

Pelaksanaan operasi pasar tersebut, tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menghindari kerumunan warga.

Baca Juga: Arahan Pak Jokowi yang Disampaikan Airlangga Membuat Bang Melki Lega

Pada 28 Desember 2021, secara nasional harga pangan mengalami kenaikan, tercatat harga minyak goreng kemasan rata-rata sebesar Rp 20.350 per kilogram, telur ayam ras Rp 29.500 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp 96.400 per kilogram. (mcr10/jpnn)