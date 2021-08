Kabarkan Kondisi Terkini Usai Operasi, Ari Lasso Pamer Ini di Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ari Lasso menyampaikan kabar teranyar pasca-menjalani operasi beberapa waktu lalu.

Ari Lasso melalui akunnya di Instagram, memamerkan tangan dan jarinya yang membentuk gambar hati.

Dari foto itu diketahui mantan vokalis Dewa 19 tersebut masih berada di rumah sakit.

Meski belum membeberkan penyakit apa yang diidapnya hingga dirinya menjalani operasi.

"Dari tadi malam sudah balik ke kamar dari ICU kondisiku stabil dan terus membaik pascaoperasi," ujar Ari Lasso melalui akunnya di Instagram, Senin (23/8).

Pelantun Cintailah Aku Sepenuh Hati itu pun berterimakasih kepada semua pihak yan mendoakan dan memberikannya dukungan.

"I love you all. Tuhan memberkati," kata Ari Lasso. Pria 48 tahun itu sebelumnya mengungkapkan soal rencana operasinya.



Dia juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia atas operasi tersebut.



"Akan ada tindakan cukup besar, wish me luck ya," kata Ari Lasso melalui akunnya di Instagram, Jumat (20/8).(mcr7/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!